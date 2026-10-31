Азис и Киара Маджарова: нова любовна драма или просто „закачка“ между приятели?

Развлечения

Азис отново хвърли истинска бомба в светските среди, като публикува снимка с младата певица Киара Маджарова. Кадърът е от разходка по столичната улица „Оборище“, а под него изпълнителят е оставил повече от красноречиво признание: „Моето гадже! Моята любов завинаги!“. Красивата бургазлийка не е останала безразлична и е отговорила на посланието с огромно червено сърце.

Този жест и общата им поява в центъра на София моментално дадоха повод за слухове, че между двамата има нещо повече от приятелство. Поредната светска интрига около личния живот на Азис не изненади никого, тъй като той никога не е крил, че обича да държи публиката си в напрежение и да изненадва.

Мода и разходки по „Оборище“

Повод за големия шум стана не само самото признание, но и визиите на двамата по време на разходката им по една от най-престижните улици в София, известна с бутиците и красивите сгради си. Азис е заложил на изцяло черно облекло – предпочитание, което все по-често демонстрира при последните си публични появи.

Киара Маджарова пък е избрала по-разнообразен и смел стайл, съчетавайки маркови дънки и маратонки с кожено яке и късо боди. Тя е заложила на този вид облекло въпреки хладното есенно време. Именно тази обща поява с характерни визии засили предположенията за характера на отношенията им.

Подкрепа в разгара на скандала

Оказва се, че романтичните послания не са първото нещо, което свързва двамата в последните дни. Само няколко дни преди общата снимка Азис публично застана зад Киара, след като тя стана обект на критики. Певицата се е появила в нощен клуб в Студентски град с ефектен и разголен сценичен костюм, изпълнявайки дръзка хореография. В танца си тя е включила шпагати, акробатични движения и изпълнения на пода, което е привлякло вниманието на посетителите.

Реакциите в социалните мрежи са били противоречиви – докато някои са определили представянето като артистично и зрелищно, други са отправили остри критики към облеклото и поведението ѝ. В този момент Азис е решил да я подкрепи, като сподели видео от участието ѝ, придружено от краткото, но силно послание „Обичам те!“. На 29 октомври Киара също е реагирала на негативните коментари, определяйки ги като несправедливи. Тази размяна на признания е предизвикала любопитство още преди двата певци да бъдат забелязани заедно на улица „Оборище“.

Коя е Киара Маджарова?

Младата изпълнителка, която сега е в центъра на вниманието, е родом от Бургас и има минало в художествената гимнастика. Тя стана широко известна след участието си в романтичното риалити „Ергенът“, където впечатли зрителите с темперамента и външността си. След телевизионните си изяви тя се насочи към попфолка, залагайки на модерно звучене и смело сценично присъствие, което демонстрира и в една от последните си песни – „Забранени игри“.

История на емоционалните връзки на Азис

Въпреки шума, много хора смятат, че това може да бъде поредната „закачка“ между близки приятели. Азис е известен със своето чувство за хумор и провокативни публикации, като е известен с близките си приятелства с атрактивни представителки на шоубизнеса. Сред тях е певицата и бивша участничка в „Биг Брадър“ Атижа, с която преди време публикуваха общи снимки от имението на Азис в Маями, на част от които позират край басейна.

Доказателство, че емоционалната връзка не винаги е романтична, е и приятелството му с бившата „Мис България“ Ивайла Бакалова. През 2022 година Азис открито сподели, че тя е истинска приятелка и всъщност е част от неговото семейство. В личния му живот най-важно място заема Галина Георгиева, майката на дъщеря му Рая, с която се познават още от началото на музикалната му кариера.

Дали този път с Киара наистина става въпрос за „любов завинаги“ или просто за поредния ефектен ход на Краля на попфолка, само времето ще покаже.