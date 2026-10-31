Луиза Григорова с доза адреналин и офроуд в Родопите

Развлечения

Луиза Григорова-Макариев си подари „бягство от града“ и динамиката на столичния град. Звездата от „Игри на доверие“ заложи на пълния адреналин и приключенията, като се отправи в Родопите, за да се наслади на есента в най-мистичните ѝ региони.

Компанията ѝ беше режисьорът Мартин Макариев. Двамата се потопиха в природата, а Луиза сподели, че за нея това е едно от най-красивите места в света. Актрисата сподели, че след като е прекарала време там, се връща „буквално като преродена“, а природата ѝ влияе като лекарство.

За нея няколко часа сред красивите гледки са достатъчни, за да се почувства като нов човек, а когато гледа и диша, усеща как празнините в главата и гърдите ѝ се изпълват.

Актрисата е изразила и увлечение по офроуд. Тя сподели кадри от приключението, като уточни, че показаното е част от „по-лекия маршрут“.