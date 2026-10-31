Стефан Вълдобрев пуска нова песен и ни напомня, че времето лети

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Стефан Вълдобрев представи новата песен на „Обичайните заподозрени“ – „Утре вече е вчера“. В интервю за „Тази събота и неделя“ по bTV той обясни, че парчето е фокусирано върху чувството, че времето минава светкавично, и върху желанието на човека да спре да отлага живота си.

Според него в песента се преплитат теми като ежедневната рутина, потребността от промяна, смелостта да излезеш от зоната на комфорт и, най-важното, свободата. Според Вълдобрев всички негови песни, от първата „Свободен“ до сега, са за свободата. За него новата композиция е като напомняне, че трябва да живеем пълноценно днес, защото утре вече ще бъде вчера.

Музикантът сподели, че времето го вълнува постоянно, не само заради бързото движение на дните, но и заради възможностите, които не бива да пропускаме.

Стефан също така се върна на моментите, които са били повратни точки в живота му. Сред тях той посочи първите си концерти с пиано и китара, както и първите изяви със собствени стихове. Към важните етапи добави приемането в НАТФИЗ и дипломирането, след което идва и първата му по-голяма актьорска роля.

Професионалният му път е белязан още с издаването на първия албум „Обичам те, мила“ и появата на големи хитове като „Рай“, „Към“ и „Едно“.

Ей, а вие кога за последно сте направили нещо смело, вместо да чакате „утре“?