Дара занули Инстаграм за нова ера

Развлечения

Дара реши да направи пълно почистване в Инстаграм и изтри всичките си публикации, което за момент остави феновете ѝ в пълен недоумение. Оказа се обаче, че това е класическият ход за началото на нещо ново.

Звездата вече качи нови постове, с които официално обяви старта на нова „епоха“. Тя сподели с почитателите си, че „много се вълнува да ги вземе заедно с нея в това ново пътешествие“.

За да подкрепи новата визия, Дара пуска и нова песен с име Bad Idea, която излиза по всички дигитални платформи този петък. Обичаме този драматичен подход за промоция – чиста дъска и директно към новия хит.

Дали нова ера означава нов звук или просто по-яки снимки, ще разберем съвсем скоро.