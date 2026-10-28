Радостина Николова се мери за най-голямата награда в детската литература

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Радостина Николова е сред номинираните за престижната Мемориална награда „Астрид Линдгрен“ за 2027 г. Тя е част от селекцията, която тази година включва общо 277 кандидати от 80 държави и региона. В списъка са вписани автори, илюстратори, разказвачи на истории, както и хора и организации, които се занимават с насърчаване на четенето. Любопитно е, че 85 от кандидатите в тазгодишния списък се появяват в него за първи път.

Кой е Радостина Николова

Радостина Николова е едно от най-разпознаваемите имена в съвременната българска детска литература. Тя е основател на издателство „Мармот“ и стои зад популярните поредици „Приключенията на мотовете“ и „Шантавѝя до шия“, както и зад романа „Пазителите на фенера: Оскар“. Творчеството ѝ е познато далеч извън границите на България, тъй като книгите ѝ са преведени и издадени в Китай, Финландия, Полша, САЩ и Украйна.

Писателката е убедена, че четенето предава ценности и помага за изграждането на мислещи, отговорни и съпричастни хора. Важна част от работата ѝ са срещите с деца както в България, така и в чужбина, които са източник на вдъхновение за самите читатели и за нея.

Повод за празнуване и кауза за помощ

Обявяването на номинацията съвпада с друг специален момент за авторката и издателство „Мармот“ – поредицата „Приключенията на мотовете“ навършва 13 години. По този повод издателството организира специална кампания, която съчетава новите издания на поредицата с благотворителна кауза. Целта е да се подкрепи украинското издателство „Ранок“, което издава книгите за мотовете в Украйна.

В рамките на кампанията 25% от общия онлайн оборот на „Мармот“ ще бъдат дарени на украинските колеги. Подкрепата е особено важна, тъй като най-големият склад на издателство „Ранок“ беше унищожен при пожар по-рано през 2026 г.

Какво представлява наградата „Астрид Линдгрен“

Мемориалната награда „Астрид Линдгрен“ е учредена през 2002 г. от шведското правителство. Тя е създадена в памет на писателката Астрид Линдгрен и с цел да подкрепи правото на всяко дете да има достъп до стойностни истории. Отличието се присъжда ежегодно и се счита за най-голямата награда в света в своята област, благодарение на наградния си фонд от 5 милиона шведски крони.

Администрацията на наградата е в ръцете на Шведския съвет по изкуствата, а номинациите се правят от организации от цял свят, които имат експертни познания в детската и младежката литература. От България номиниращите органи са Асоциация „Българска книга“ (АБК), която представлява националната секция на Международния съвет за детската книга (IBBY), и Фондация „Детски книги“.

Реакцията на авторката

В личния си профил Радостина Николова сподели вълнението си от новината, като призна, че трудно се възприема и не е мечтала да бъде номинирана за такава престижна награда. Тя поздрави и талантливата Невена Ангелова, с която двете представят България в тази селекция. Николова подчерта, че в списъка има толкова любими имена, че самото присъствие в тяхната компания е чест и половина.

Лауреатът на наградата „Астрид Линдгрен“ за 2027 г. ще бъде обявен на 6 април 2027 г. До тогава номинираните ще бъдат оценявани от международното жури. Дано тази година късметът е с нас!