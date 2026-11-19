Развлечения

Когато космонавтът Игор Волк пита журналиста Стойчо Керев: „А вие сигурни ли сте, че сме летели в Космоса?“, става ясно, че това не е типичен телевизионен разговор. Точно в такива моменти, когато се поставя под съмнение цяла система от представи, се крие същността на предаването „Новото познание“. Проектът се опитва да излезе извън утвърдените рамки на българското медийно пространство, търсейки отговори там, където стандартната журналистика често спира.

От News7 до БНТ

Пътят на предаването започва на 26 септември 2014 г. с името „Въпрос на гледна точка“ по News7. Следват три сезона в TV7, преди през 2018 г. проектът да се превърне в „Новото познание“, като намира своя финален пристан в ефира на БНТ. Макар името да се е променяло, формулата е останала категорична. Темите варират от загадките на древните цивилизации и произхода на човека до свободните енергии, извънземния разум, тайните общества и човешкото съзнание.

Стойчо Керев обяснява, че името „Новото познание“ всъщност се отнася до старото знание, което е било забравено, изтласкано или преразказано удобно. Целта не е противопоставяне на науката – в предаването гостуват професори и изследователи – а поставянето на въпроси, които академичната наука, работеща в рамките на общоприета парадигма, често подминава. Това включва наследството на Тесла, Фарадей и Вилхелм Райх, както и възможността за живот извън Земята.

Неочакваните завои пред камерата

Професионалният опит на Керев започва още през 1995 г. в БНТ с „Събота късен следобед“ и участие в екипа на „Всяка неделя“ при Кеворк Кеворкян. Там той развива рефлекса да проверява факти и да не се задоволява с първото обяснение. В „Новото познание“ пред камерата се появяват учени, писатели, философи и хора с необикновени преживявания, чиито теории често предизвикват спорове.

Някои от най-любопитните ситуации се случват, когато сценарият се променя. Така например писателят Димитър Недков заявява в интервю, че самият Стойчо Керев е граф Сен Жермен – легендарната фигура от езотеричната традиция, свързана с алхимията и безсмъртието. Керев се оказва в ситуация, в която той самият става предмет на загадката, но трябва да продължи разговора. Димитър Недков е и участник в един от най-гледаните разговори на предаването – „Зад завесата на света“, който за 72 часа събира над 120 000 гледания.

Керев признава, че най-ценните моменти са неочакваните завои. Понякога камерите спират без причина, а в други случаи гостите, поканени за научни теми, внезапно започват да разказват за лични загуби или признават, че всъщност сами търсят отговори.

Най-трудните теми и силата на тишината

Според водещия най-трудните теми за предаването са тези за живота след смъртта и прераждането. Докато религиите и изгубените цивилизации могат да се поднесат като сензационно приключение, смъртта засяга всеки лично и всяка дума по тази тема тежи. Керев подчертава, че не иска да плаши хората или да ги утешава с илюзии, а да им покаже, че по тези въпроси са мислили големи умове и хора, преживели клинична смърт.

В такива разговори най-силният инструмент е тишината и паузата, която позволява на зрителя сам да стигне до извода. Успехът за него не е в сензациите, а в това някой след предаването да се обади на близък човек. Тази чувствителност се проявява и в отношенията с аудиторията: понякога след запис някой поиска определена част да не бъде излъчвана.

За Керев истинската награда не са статистиките, а писмата от хора, които са прочели книга или са променили погледа си към живота след разговор в предаването. Някои от тези кореспонденции се превръщат в дълготрайни приятелства. Смисълът на това приключение не е в разгаждането на всички загадки, а в създаването на пространство за мисъл и задаване на въпроси, които остават в главата на зрителя след като екранът угасне.

Кой от вас би се осмелил да попита космонавта дали наистина е летел в космоса, или ще се задоволеем с това, което ни казват в учебниците?