Развлечения

В имението на „Ергенът: Любов в рая“ пак е време за драма, а този път в центъра на циркуса е Галена. Поредният банкет, който трябваше да бъде просто приятна вечер, се превърна в бойно поле след серия от неочаквани признания и ревност.

Всичко започна с игра с кутия провокативни въпроси. Участниците трябваше да бъдат честни един към друг, като разкриват мнението си за най-сексапилните мъже, дамите с най-провокативно поведение и всички слухове, които вече се носят из имението. Точно тук Галена реши да „забие“ бомба, твърдейки, че е прекарала нощта в леглото между двама от мъжете – Алекс и Данчо.

Борба за истината и „липса на самоирония“

Реакцията на Александър беше незабавна и остра. Той категорично отрече историята и обвини Галена, че съзнателно създава интриги, които могат да навредят на връзката му със Симона. Вместо да се извини, Галена отвърна, че Алекс няма никакво чувство за самоирония.

Симона първоначално се опита да запази спокойствие и заяви, че всеки има право да прави каквото пожелае. Но щом стана ясно, че разказът не отговаря на действителността, тя също се включи в критиките. Симона заяви, че според нея Галена просто обожава да разпространява слухове.

Напрежението не спря дотук. Когато се стигна до въпроса коя от дамите демонстрира най-леко поведение, мъжете в имението не се колебаха. Жоро и Вальо посочиха Галена, като аргументираха избора си с това, че тя често сменя леглата и е твърде близо с различни мъже. Александър добави и своите две стотинки, като заяви, че Симона е много по-интелигентна и искрена от нея, а поведението на Галена е просто опит да привлече мъжко внимание. Самата Галена обаче изглежда напълно незасегната от всички тези оценки, дори когато я нарекоха „хаотичен атом“.

Цветя, лъжи и романтични лодки

Паралелно с „леглото“ на Галена, избухна и друг конфликт, този път между Габриела и Педро. Поводът беше слух, че Габи била готова да преспи с него срещу букет цветя. Тя обаче бързо отсече Педро, заявявайки, че никога не е казвала такова нещо и не знае откъде е чул тази история. Габи го предупреди, че ако вярва на всичко, което се говори в имението, ще свърши зле.

Габриела не спря и там, а насочи стрелите си към Галена. Според нея съперницата ѝ я възприема като конкуренция, завижда ѝ и затова разпространява неверни истории за нея.

За да балансират драмите, в имението се появиха и няколко романтични моменти. Габриела и Радослав си припомниха срещата си с лодка в залива „Антъни Куин“ на остров Родос. Радослав определи това като най-хубавата среща в живота си, а 32-годишната Габриела призна, че това е най-романтичният момент за нея досега.

Не остана незабелязана и Цвета, която призна симпатиите си към Краси. Тя обясни, че го е придружила до лекар заради контузия на ръката му, защото искрено е искала да се погрижи за него, а не за да търси внимание. Цвета даже се пошегува, че е готова да му пуска всичките перални.

Едно е сигурно – в това имение или си намираш истинска любов, или ставаш мишена на Галена. Коя от двете е по-страшно?