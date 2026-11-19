Развлечения

Йордан, който се оказа един от най-големите флиртаджии в осмия сезон на „Игри на волята“, най-накрая призна, че се е целувал с Александра. Двамата демонстрираха особена близост, прегръдки и закачки по време на приключението си на Арената, но сега актьорът повдига завесата над това какво всъщност се е случило между тях и дали има продължение на тази близост извън шоуто.

В новия епизод на „След Игрите Podcast“ пред Симона Ръждавичка Йордан не крие, че обожава да флиртува и да бъде в центъра на женското внимание. Той говори откровено за любовните си завоевания, за това дали е бил верен във връзките си и дори за способността си да манипулира хората. Водещата го притисна с неудобни въпроси за най-токсичните му постъпки и за методите, по които печели доверието на жените.

Зад образа на самоуверения мъж обаче стои и доста тежка лична история. Йордан разказа за отношенията с баща си, с когото не поддържа никакъв контакт от седем години. Той сподели какво точно е довело до раздялата им и какво му е липсвало най-много, докато е израствал.

Актьорът не пропусна да сподели и подробности от професионалния си живот – от най-големите гафове на сцената до това колко се плаща в българския театър. За да засилне емоциите, той представи и част от новата си песен „Паста карбонара“.

Като равносметка за участието си в „Игри на волята“, Йордан коментира отпадането си след битката с Красимир. Той също така се обърна към ролята си в женската коалиция и към решенията, които създадоха напрежение между участниците.

Дали целувките са били стратегия за игра или истинска химия?