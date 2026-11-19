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Божидара Георгиева се стреми смело към финала на тазгодишното издание на „Гласът на България“. Пловдивчанката се занимава с музика от ранно детство, а след двубоите треньорите се борят да я „откраднат“, след като нейният треньор избира другия участник.

Божидара е участничка в „Гласът на България“, Тя е единствената в рода си с музикален наклон, като споделя, че е разпитала до десето коляно и никой друг не се е занимавал с музика.

Пътят от прощъпалника до класическото пеене

Връзката ѝ с музиката е толкова рана, че Божидара няма конкретен спомен кога е започнала, защото чувства, че двамата са едно цяло оттогава, когато е проходила. Първият ѝ контакт с микрофона се случва още на прощъпалника, а оттогава не е спирала да танцува и да пее песни пред телевизора. Официалното ѝ обучение започва на четири години в детска вокална група в Пловдив, което по-късно се превръща в индивидуални уроци.

Преходът към класическото пеене се случва в седми клас. Майка ѝ я чува да припява „Аве Мария“ у дома и я подтиква към този стил, забелязвайки, че звучи като оперна певица. След консултация със специалист се потвърждава, че Божидара има потенциал. Тя е приета в две специалности – „поп и джаз“ и класическо пеене, но избира последното, вярвайки, че това ще ѝ помогне в развитието, и че гласът ѝ е подходящ за този жанр. По-късно тя успява да влезе в Музикалното училище в Пловдив с отлична оценка, въпреки че е разполагала с едва 15 дни за подготовка по солфеж.

Разочарованието във Виена и „дупката“

От осми клас основната ѝ цел става Виенската музикална академия, считана за една от най-добрите в света. В продължение на пет-шест години от гимназиалния си етап Божидара се подготвя интензивно с частни уроци, тъй като изпитите там са на изключително високо ниво. Пътува често до Австрия с родителите си, за да посещава майсторски класове.

Крахът идва, когато тя не успява да премине дори първия етап на изпитите. След запитване професорът ѝ обяснява, че гласът ѝ все още не е достатъчно зрял за класическото пеене. Това води до тежко разочарование, тъй като тя е вложила цялата си душа и потенциал в тази мечта. След това Божидара изпада в „дупка“, защото няма план „Б“ и не е допуснала друг вариант освен музиката. Тя остава една година в България, за да помисли какво да прави, преди отново да заминава за Австрия, но този път, за да учи международни отношения.

Завръщане към сцената чрез случайност

В продължение на почти четири години Божидара е напълно далеч от музикалната сцена. През това време тя пее единствено у дома, като спира всички сценични изяви и подгрявки, които са от решаващо значение за мускулната памет на певците.

Решението да кандидатства в „Гласът на България“ е напълно необмислено и „на шега“. През февруари тя вижда рекламите за предварителните кастинги по телевизията и след известно колебание решава да изпрати кандидатурата си. Когато накрая излиза на сцената, адреналинът и притеснението са толкова силни, че моментът ѝ остава като мъгла. Тя започва изпълнението със затворени очи, притеснена да не се изложи и без никаква увереност, че дори един стол ще се обърне. Тази несигурност е резултат от дългия период, в който е загърбила музиката и не се е упражнявала, което я кара да се притеснява от натиска на състезанието.

В двубоите тя се явява с Никола, който също е на много високо ниво. Нейният треньор избира момчето, а останалите треньори се борят да я „откраднат“.