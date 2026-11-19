Развлечения

На 18 ноември Алек Алексиев отбеля своите 38 години. Той е едно от онези харизматични български лица, които успяха да превърнат детските си мечти в реална професия, като същевременно разширят хоризонтите си далеч извън рамките на обикновената снимачна площадка. В момента той е не просто актьор, а продуцент и личност с изявена гражданска позиция, която не се крие зад имиджа на звезда.

Алек е син на Стоян Алексиев, което означава, че е израснал в истинска театрална атмосфера, заобиколен от репетиции и филмови декори. Въпреки това, изборът му да стъпи на сцената не е бил просто следване на семейната традиция, а съзнателно решение. Пътят му към професията минава през САЩ, където на шестнадесет години заминава, за да завърши средното си образование. По-късно той се записва в Adelphi University в Ню Йорк, за да се развие в актьорското майсторство. Опитът му не спира дотогава – той живее и работи в Лондон, където участва в международни театрални и филмови продукции, докосвайки се до мащабите на голямото кино.

Между Холивуд и българската сцена

Когато говорим за международния опит на Алек, не можем да пропуснем участието му в продукции като „Джак Райън: Теория на хаоса“, където споделя екрана с Крис Пайн и Кийра Найтли, както и в американската военна драма „Преден пост“. С времето обаче българското кино става неговият основен фокус. Една от най-запомнящите се роли е тази на Гичо във филма „Възвишение“, базиран на романа на Милен Русков. Този проект му носи заслужено признание и награда за най-добра мъжка роля на фестивала „Златна роза“ през 2018 г.

Публиката го познава добре и от екраните на телевизора, особено като д-р Василев в сериала „Откраднат живот“. В списъка му с проекти присъстват и филмите „Воевода“, „Пеещите обувки“ и „Радиограмофон“. Специално място за него обаче заема „Доза щастие“, създаден по автобиографичната книга на Весела Тотева и режисиран от съпругата му Яна Титова.

Рискове, дългове и продуцентски амбиции

През 2019 г. Алек прави сериозен завой в кариерата си, като става съдружник в продуцентската компания No Blink. Така той развива не само актьорската си кариера, но и страстта си към създаването и разпространението на българско кино. Точно тук идва и „Доза щастие“ – проект, който за целия екип е лична кауза, фокусирана върху зависимостите и пътя към спасението.

Честно казано, началото на продуцентското му приключение не е било разходка в парка. В интервю за NOVA той разкрива, че зад продукцията на филма е стоял дълг от 200 000 лева. Рискът обаче е се оправдал, защото успяват да покрият сумата само 45 дни след премиерата. По-късно No Blink развива и платформата Gledam.bg, която е посветена изцяло на българското кино.

Любовта, която започва на сцената

Личната история на Алек с актрисата и режисьор Яна Титова е нещо, което звучи като сценарий за романтичен филм. Те са заедно от години, а всичко започва на мястото, което е най-специално за двамата – театралната сцена. В интервю пред NOVA през 2024 г. той споделя, че още щом я е видял на сцената за първи път, е знаел, че ще сподели живота си с нея.

Към 2024 г. става ясно, че двамата са заедно вече 13 години. През 2021 г., след повече от десетилетие заедно и две деца, Алек прави официалното предложение за брак. Тяхната връзка е перфектен пример за творческо партньорство – Яна режисира, Алек продуцира и двамата често обединяват талантите си. Семейството им има две дъщери, Ая и Хана, а семейството е най-големият приоритет на актьора.

Повече от просто лице от екрана

Алек не е от тези, които използват славата си само за светски излизания. Той има смелостта да говори за важни обществени теми. След началото на войната в Украйна той активно се включва в хуманитарни инициативи и дори пътува до страната, за да доставя помощи на хора, останали без домовете си. Освен това той подкрепя превенцията на зависимостите, което е естествено продължение на работата му по „Доза щастие“.

Един такъв микс от талант, бизнес нюх и човешкост прави Алек Алексиев нещо повече от просто популярен актьор. Смелостта да рискуваш 200 хиляди лева за един филм е смех, но когато се окаже успех, става легенда. Вие бихте рисковали ли така за една своя идея?