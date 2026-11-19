Развлечения

Росица Кирилова редовно помага на бездомници, които спят на пейките в Градската градина в София. Певицата живее в кооперацията срещу парка от много години и съседите ѝ са забелязали как често изнася домашни гозби за хората без доход и покрив.

Според публикацията на 18 ноември отпреди три дни, малко след полунощ, изпълнителката на "Боса по асфалта" е излязла от дома си, за да нахрани възрастен бездомник. Менюто, което е било от собствената ѝ трапеза, включва три ястия: спанак с ориз, картофена яхния и омлет с шунка.

Дори за тази мисия Роси е била стилно облечена. Очевидци разказват, че е носела светлобежово яке, лазурен клин с кантове, бежови пухени ботишки и бели кожени ръкавици. Към визията са се добавили перлени обеци, колие с плочка и лек грим.

Кирилова не афишира публично помощта си към социално бедстващите. Тя е известна с любовта си към животните, което се вижда и в авторското ѝ предаване На животните с любов, което води цели 16 години по БНТ. Там е била и сценарист, създавайки песни като "Мики Маус" и "Всичко е любов".

Извън екрана естрадната легенда често призовава за хуманно отношение към четириногите и през годините е спасявала десетки кучета и котки. С тези жестове тя просто доказва, че грижата за животните и хората вървят ръка за ръка. Да, така се прави доброто – тихо и с перлени обеци!