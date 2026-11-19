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Джонатан Тетелман ще бъде обявен за „Певец на годината“ на второто издание на „Тракийските награди за класическа музика“, създадени от Соня Йончева. На 22 юни 2027 г. тенорът ще се появи на сцената на Античния театър в Пловдив, за да приеме наградата и да представи своя музикален репертоар пред българската публика.

Имената на останалите лауреати ще бъдат обявени скоро, като организаторите обещават още много големи имена и изненади. За да бъде вечерта още по-впечатляваща, в Пловдив ще пристигне и оперната легенда Пласидо Доминго, който ще бъде награден за цялостното си творчество.

От баритон до световните сцени

За тези, които още не са се залюбили с гласа му, ето малко контекст за Джонатан Тетелман. Роден в Чили и израснал в Ню Джърси, той започва музикалния си път още като дете в момчешкия хор в Принстън. Първоначално завършва в Manhattan School of Music като баритон, но е чак по време на обучението си в Mannes School of Music, че постепенно развива теноровия си глас. Точно това го отвежда до най-престижните сцени в света, включително Метрополитън опера в Ню Йорк, лондонската Кралска опера и Залцбургския фестивал.

В основата на международната му кариера стоят италианският и френският репертоар. Тетелман дебютира в Цюрих в главната роля във „Вертер“ на Масне, а в Баварската държавна опера в Мюнхен се изправи като Фауст. В „Дойче опер“ в Берлин той изпълни ролята на Лорис Ипанов в операта „Федора“ на Джордано. Тенорът се завърна и на Залцбургския фестивал, където изигра ролята на Дон Хозе в нова постановка на „Кармен“ от Бизе, дирижирана от Теодор Куренцис.

Любовта към Пучини и ексклузивни договори

Особено място в творчеството на Тетелман заема музиката на Джакомо Пучини. През 2024 г. той направи своя дебют в МЕТ като Руджеро в „Лястовичката“ с Ейнджъл Блу, а само месец по-късно се представи като Пинкертон в „Мадам Бътерфлай“ с Асмик Григорян. Точно на Пучини е посветен и вторият му албум, озаглавен „The Great Puccini“, който следва дебютния му запис „Arias“. И двата проекта са издадени от авторитетната компания Deutsche Grammophon, с която тенорът има ексклузивен договор.

Освен операта, Тетелман внася в концертите си и латиноамериканска музика, както и неаполитански песни. Едно от най-необичайните му музикални партньорства е с китариста Бърни Уилямс, с когото дебютира в легендарната зала „Карнеги хол“ в Ню Йорк.

Актуалният сезон и мнението на критиците

Сезон 2026/2027 е натоварен с нови предизвикателства за тенора. През септември в Берлинската държавна опера „Унтер ден линден“ той изпълни за първи път ролята на Самсон в „Самсон и Далила“ на Камий Сен-Санс. След това се завърна във Виенската държавна опера като Марио Каварадоси в „Тоска“ на Пучини. Предстои и втори ролеви дебют през янари 2027 г. в Хюстън, където ще бъде Радамес в нова постановка на „Аида“ от Верди, а до него ще бъде сопраното Айлин Перес.

През март Тетелман ще гостува в Баварската държавна опера в Мюнхен за спектакли на „Риголето“ от Верди, а през април ще се появи в гала спектакъл на „Бохеми“ от Пучини в Бон. Май и юни ще бъдат посветени отново на Мюнхен, където той ще играе главната роля в нова постановка на „Вертер“ от Жул Масне. В концертната част на сезона той ще се представи с Берлинската филхармония под диригентството на Кирил Петренко.

Световната критика е в пълен възхист. Британското списание Gramophone го нарежда сред десетте най-велики изпълнители на Пучини, като подчертава „златния тембър“, звънките височини и ясната италианска дикция. Музиковедът Александра Уилсън от BBC Music Magazine в петзвездна рецензия за албума „The Great Puccini“ отбелязва как той придава собствен глас на всеки герой – от младостта на Руджеро до мрачността на Луиджи. За най-завладяващ тя намира Де Грийо от „Манон Леско“, чиято ария „Donna non vidi mai“ е изпята с топлина и жар.

Дори актьорският му талант не остава незабележим. Американското издание Observer, коментирайки дебюта му в Метрополитън опера, подчертава лекотата, с която предава свенжливостта на влюбения младеж и болката му при раздялата. Рецензентът дори признава, че присъствието на Тетелман е толкова обаятелно, че му е липсвало всеки път, когато певецът е слизал от сцената.

Няма как да пропуснем това събитие на 22 юни 2027 г. в Пловдив. Билетите вече са в продажба в мрежата на Купи Билети. Кой от вас вече си е осигурил място за това оперно приключение?