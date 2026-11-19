Развлечения

Торино, Пашата, Fyre и Theo подготвят истинска изненада за феновете си с обща песен, която ще бъде представена за първи път на 5 декември в Inter Expo Center.

Колаборацията е супер неочаквана, защото изпълнителите всъщност са в различни отбори за музикалния сблъсък Red Bull SoundClash. Вместо да се борят за победа, те са решили да се объединят за специален проект, създаден точно за този момент.

Песента носи социално послание и засяга теми, които вълнуват младите хора, като артистите използват своя стил, за да провокират разговор отвъд музиката.

Детайлите се пазят в тайна, но самите изпълнители подсказват, че тракта ще покаже различна страна от творчеството им. Идеята е да се заложи на общите ценности, които могат да сближат артисти от напълно различни музикални светове, вместо на типичното съревнование.

Публиката на Red Bull SoundClash ще бъде първата, която ще чуе новото парче на живо, което прави премиерата един от най-големите акценти на вечерта. Самият формат на събитието е музикален сблъсък на живо, при който два отбора се изправят един срещу друг в серия от предизвикателства, интерпретират песни и се борят за гласовете на публиката, която определя победителя.

В конкретния случай сблъсъкът е между отбора на Торино и Пашата и този на Fyre и Theo. Вечерта обещава да бъде пълна с ексклузивни изпълнения и специални гости, а медиен партньор на събитието е bTV Media Group.

Дано социалното послание е толкова силно, колкото е неочакван този състав!