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Десетилетието след промените е било страшно травматично за Емил Марков и Албена Павлова. Актрисата споделя, че в тези години двамата буквално не са имали какво да сложат в уста. Ситуацията е била толкова тежка, че не са могли да задържат при себе си сина си Здравко, роден през 1991-ва. Момчето е трябвало да бъде гледано от майката и бащата на Албена Павлова в Русе за една година, защото те са имали поне някакъв сигурен, макар и оскъден доход.

Докато Албена е била в „Сатирата“, Емил е започнал в „Младежкия“ театър, но по-късно го освободили. Така младата артдвойка е останала в положение на изключителен недоимок, живеейки на квартира с редовни наеми, за да не се озоват на улицата. В един момент семейството се е издържало само с актьорската заплата на Павлова, която през 1997-ма е била точно три долара и петдесет цента.

За да спаси семейството от глад, Емил Марков се е впуснал и в други дейности извън изкуството. Заедно с приятели от Английската гимназия в Бургас е създал компания за търговия с олио, което е продавали на европейските борси. В същото време той е работил и в агенция за международни осиновявания. По думите на Албена, актьорът е жертвал много години от творческия си живот, за да могат физически да оцелеят. В най-лошите периоди им се е налагало да карат цяла седмица със 100 лева.

Крахът на мизерията идва в края на 90-те, когато Емил Марков се ангажира в „Каналето“. Там той открива ново призвание като сценарист, което най-накрая му осигурява финансово покритие. По-късно славата и парите ги настигат окончателно след ролята му на доцент Захариев в сериала „Откраднат живот“. Албена Павлова признава, че ролята ѝ в сериала „Вяра, надежда, любов“ я връща към онези тежки години, когато едва са свързвали двата края.