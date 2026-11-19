Развлечения

Мей Мъск идва в България за първи път. Супермоделът и автор ще бъде в София на 6 декември, за да представи новата си книга Timeless на специално събитие, което носи името „Мей Мъск: История без граници“.

Това е шансът феновете да се срещнат с една от най-разпознаваемите жени в света на модата и поп културата. Мей е доказала, че може да изгради международна кариера и да остане активна и успешна в продължение на десетилетия, въпреки всички житейски предизвикателства.

Самата тя сподели, че е истинско удоволствие за нея да посети България. Според нея всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си. Мей се надява опитът ѝ да помогне на повече хора да повярват в собствената си устойчивост, да съберат смелост да започнат начисто и да осъзнаят, че никога не е късно да пренапишат историята си.

В книгата си Timeless тя се фокусира върху личната независимост, изкуството да живееш пълноценно и успеха, който няма възрастови или поколенчески ограничения. Посланието ѝ е ясно: възможностите не свършват с годините и новото начало може да дойде във всеки етап от живота.

Дали ще успее да ни мотивира или просто ще ни заслепи с аурата си на супермодел?