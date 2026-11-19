Развлечения

Пацо Димитров е номиниран за награда „Грами“ в категория „Най-добра обложка на албум“. Българският графичен дизайнер и визуален артист, който е бил и креативен директор в Puma, споделя номинацията с Дарин Гилиъм за визуалната концепция и дизайна на албума Got Gotta Afro & Gols Hoops на американската хип-хоп изпълнителка Rapsody.

За 2027 година Димитров се състезава с арт директорите на обложките за албумите на Mavis Staples (Sad And Beautiful World), Interpol (This Mirror Weighs a Ton), Lily Allen (West End Girl) и 21 Savage (WHAT HAPPENED TO THE STREETS?).

Самият албум Got Gotta Afro & Gols Hoops на Rapsody е номиниран и в категорията за „Най-добър рап албум“. Номинациите бяха обявени официално от Звукозаписната академия на САЩ за 69-ата церемония, която ще се проведе на 7 февруари 2027 година.

Пацо Димитров работи на пресечката между музиката, баскетбола и уличната култура, като гради международна кариера, привличайки вниманието на водещи спортни брандове и музикални изпълнители.

Дано вземе наградата, защото това е направо епично постижение за българския дизайн!