Развлечения

Следващият голям повод за излизане е Modernity Yellow Party: Glitter & Thrill, който ще разтърси клуб CLWD на 25 ноември от 19:30 ч. Очаква ни зимно издание, което обещава да бъде всичко освен скучно – с много блясък, изненади и празнична атмосфера.

За музикалната част се грижи специалният гост Papi Hans, който ще засипе гостите с някои от най-големите си хитове. Организаторите са предвидили и гледане на таро карти за тези, които искат да разберат какво им крие съдбата, както и музикален куиз с награди, за да се провери кой всъщност е в крак с ритъма.

Темата „блестаене“ продължава и в менюто с Mix Your Mood: Winter Edition – специална селекция от коктейли, създадени само за това парти, които съчетават сезонни вкусове с блестяща тематика. За допълнителен ефект ще има Glitter Glow Bar и специален photo corner, защото нека сме честни – ако няма снимка в Instagram, партито се е случило ли изобщо?

За тези, които вярват в магията, е предвидена Winter Wish Wall, от където всеки може да изтегли своя късмет. А за „послушните“ гости Glam Xmas Tree ще крие специални подаръци. Декорът ще бъде напълно в зимния дух със снежинки и празнични светлини.

Билетите са ограничени, така че ако още нямате своя, по-добре побързайте. Кой знае какво ще ни предскажат картите, но едно е сигурно – ще е бляскаво.

Кой от вас вече е започнал да търси най-бляскащия си outfit?