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Койна Русева се оказа пред истинско изпитание за самообладанието си по време на работа по новия български филм „Аврора“ на режисьора Джеки Стоев. В предаването „Преди обед“ по bTV актрисата разкри, че Христо Гърбов е бил „непоносим на терена!“, макар и да добави с усмивка, че зад това определение всъщност стои огромното ѝ възхищение към неговия комедиен талант.

По думите на Русева, Гърбов непрекъснато я е разсмивал, което е направило довършването на сцените почти невъзможно. Двамата не са успявали да довършат сцените без изблици на смях, което е довело до много провалени дубли. Ситуацията е станала толкова забавна, че актрисата дори е започнала да отправя шеговити заплахи към колегата си, само за да успеят най-накрая да заснемат сцените.

Политическа сатира с привкус на 50-те години

Действието на „Аврора“ пренася зрителите в България през 50-те години на миналия век. Филмът е политическа сатира, която се фокусира върху осмиването на социалистическия режим и на хората, които са представлявали властта по това време. Христо Гърбов влиза в ролята на полковник, а образът на Койна Русева е вдъхновен от известната българска скулпторка Васка Емануилова.

Русева сподели, че сценарият я е впечатлил още при първия прочит. Тя е била убедена да приеме предложението веднага, заради начина, по който е пресъздадена епохата, и заради хумора на режисьора Джеки Стоев. По нейни думи, сценарият е бил толкова вдъхновяващ, че е предизвикал в нея емоции от смях до плач.

Любовна история и табута на епохата

Една от най-необичайните сюжетни линии в продукцията е интимната връзка между героинята на Койна Русева и персонажа на Снежина Петрова. Двете жени са представени като фигури, вдъхновени от скулпторките Васка Емануилова и Мара Георгиева. Тяхната връзка е показана като нещо, което е било табу за времето, в което се развива действието.

На въпроса дали подобни сцени са я притеснили, Русева отговори категорично, че за нея това не е проблем. Тя подчерта, че тя работи като актриса и пресъздава персонаж, който е имал интимни отношения с жена, така че не вижда какъв е проблемът.

Според актрисата обаче тази любовна история не е центърът на филма. В основата на „Аврора“ стои политическата сатира и посланието за опасността обществото да повтори грешките от миналото. Русева подчерта, че Джеки Стоев не е използвал назидателен подход или директни поучения, а е заложил на хумора, за да илюстрира абсурдите на отминалата епоха. Тя добави, че в днешно време съществува опасността отново да се върне обществото там, където е било преди, което според нея няма смисъл.

От Испания до Мерил Стрийп

Новият филм на Джеки Стоев вече е отличен с награда за най-добра сатира в Испания. В чест на Чарли от популярното трио Чарли, Джак и Джони е организирана специална прожекция в столичното кино „Одеон“.

Сред любопитните подробности около продукцията е фактът, че ролята на Русева първоначално е била предлагана на холивудската звезда Мерил Стрийп. Актрисата коментира тази ситуация с типичното си чувство за хумор, заявявайки, че Мерил Стрийп си е Мерил Стрийп, а тя е просто себе си.