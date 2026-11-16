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Стареенето започва много преди да видим първите бръчки или сиви косми, а промените в тялото не се случват равномерно през целия ни живот. Изследване, публикувано в списание „Cell Metabolism“ през 2026 г., показва, че има два конкретни възрастови периода – около 50 и 63 години – в които се наблюдават най-изразени пикове в промените на белтъците, свързани с физическата немощ.

За да стигнат до тези изводи, учените са анализирали данни от 50 506 участници от британската база UK Biobank. Те са изследвали 2911 белтъка в кръвната плазма, за да разберат как тези показатели се променят с годините и как точно са свързани с физическото отслабване. Резултатите показват, че тези два пика са статистически модели, които помагат за разбирането на механизмите на стареенето, макар че това не означава, че всеки човек ще изпита внезапно „биологично сътресение“ точно в тези години.

Какво се случва на 50 и 63 години

Около 50-годишна възраст промените са свързани основно с белтъци, които отговарят за хормоналната регулация, метаболитните процеси и начина, по който организмът обменя и съхранява енергия. Около 63 години се открояват промени, които са по-силно свързани с възпалителните процеси и работата на имунната система.

Джулия Льовентал, специалист по гериатрия и преподавател в Медицинския факултет на Харвард, отбелязва, че стареенето вероятно не протича линейно и включва периоди на по-интензивни физиологични промени. В бъдеще учените се надяват да използват специален индекс на физическата немощ, базиран на белтъчния профил, за да разпознават хора с повишен риск от отслабване, още преди да се появят видими симптоми. Засега обаче са нужни още изследвания, преди този инструмент да влезе в реална медицинска практика.

Петте тревожни признака за „крехкост“

С възрастта е нормално да губим част от издръжливостта и силата си, но когато процесът е по-изразен, може да се стигне до състояние, известно като т.нар. синдром на крехкост или физическа немощ. Това състояние означава, че организмът има намалени физиологични резерви и му е много по-трудно да се справи с травми, заболявания или физически натоварвания. В медицината се използват пет основни критерия за оценка:

Първо е забележимата загуба на тегло, която не е резултат от диета или промяна в храненето, особено ако отслабването е значително в рамките на една година. Второ е продължителната умора – усещането, че дори най-обичайните ежедневни дейности изискват прекалено много усилия. Трето е намаленото движение и отказът от дейности, които досега са били част от ежедневието, което само засилва отслабването. Четвърто е осезаемото забавяне на скоростта на ходене. Пето е намалената сила на захвата, която се измерва със специален уред и отразява общото мускулно състояние.

Според модела на Фрид, ако човек има един или два от тези признака, той се определя като в състояние на „предкрехкост“. Ако са три или повече – става въпрос за физическа крехкост. Важно е да се отбележи, че това е инструмент за оценка, а не диагноза, която можем да си поставим сами.

Не става въпрос само за пенсионерите

Много хора смятат, че физическата немощ е проблем само за тези над 65 или 70 години, но данните говорят друго. Проучване от 2018 г., публикувано в „The Lancet Public Health“ с близо половин милион участници (на възраст между 37 и 73 години от UK Biobank), показва, че тези състояния се срещат и в средна възраст. Дори в Малайзия изследване от 2024 г. установява, че сред участниците под 60 години 67,9% са в категорията на предкрехкостта, а 10,4% са с физическа немощ, макар че там е използвана по-широка система за оценка, включваща функционални ограничения и здравословни проблеми.

Причините за това отслабване са множество. С годините намалява броят на двигателните неврони, които активират мускулите, а самите мускулни тъкани реагират по-слабо на сигналите за растеж. Промените обхващат и митохондриите (енергийните централи на клетките) и често се придружават от хронично нискостепенно възпаление. При жените менопаузалните хормонални промени могат допълнително да ускорят загубата на костна и мускулна маса.

Всичко това може да бъде влошено от липсата на движение, лошия сън, тютюнопушенето, хронични заболявания и недостатъчното хранене. Добрата новина е, че процесът не е непременно необратим. Данни от изследване в списание „Maturitas“ от март 2026 г., проследило 3405 души на възраст между 50 и 64 години, показват, че редовната физическа активност помага за запазване и подобряване на силата дори в напреднала възраст.

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