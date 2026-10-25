Шарън Стоун разхожда Bentley в Бевърли Хилс

Развлечения

Няма нужда от премиери и светски партита, за да се окажеш на метри от киноикона, ако се разхождаш из Бевърли Хилс. Журналистът Георги Тошев точно това е преживял, след като заснема Шарън Стоун, докато тя шофира луксозен кабриолет Bentley.

Актрисата, която навърши 68 години през март, е изглеждала напълно естествена и стилна, без тежък грим или бляскави рокли. С прибрана руса коса и слънчеви очила тя е демонстрирала спортно-елегантно излъчване. Георги Тошев е споделил кадрите в социалните мрежи, описвайки звездата от „Първичен инстинкт“ като красива и уверена в ежедневието си.

Нека сме честни – Шарън Стоун просто не старее. Дори три десетилетия след култовия „Първичен инстинкт“ тя остава символ на сексапила и доказва, че елегантността няма дата на изтичане.

Това е само част от „звездното“ пътуване на Тошев, който след срещата с актрисата се е отправил към Лос Анджелис, за да присъства на концерт на рапъра Jay-Z.

Кой друг би могъл да разкара Bentley с такъв лек отмек, освен тя?