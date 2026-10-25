Георги Христов написа песен, която не може да изпее: „Плача“

Развлечения

Георги Христов е написал нова песен, но не успява да я изпълни. Изпълнителят призна, че не може да я пее, защото плаче, и дори не успява да прочете стихотворението. Поради това той обмисля да я даде на друг артист.

Преди предстоящия концерт в НДК на 24 ноември, певецът обеща, че задължително ще изпълни песента „Майчице“. Певецът разкри още, че последното стихотворение на покойния Иван Тенев е предоставено именно на него. Той се надява поне част от бъдещата песен по този текст да прозвучи пред публиката.

В разговор за предаването „На кафе“ Георги Христов не спести критика към днешната сцена. Той е разочарован от „популярността на всяка цена“ и смята, че истинският артист няма нужда да присъства постоянно в телевизията, за да доказва стойността си. Според него в бранша трябва да има повече такт и умереност.

Когато стана въпрос за изкуствения интелект, Христов беше категоричен – технологиите могат да генерират музика, но не могат да заменят човешката душа и чувството, което се влага в изпълнението.

Завършвайки с благодарност, той призна, че българската публика го е създала, преди да го обикне, и без нея той нямаше да бъде никой. На 24 ноември в НДК ни очаква вечер с най-големите му хитове, нови песни и много любов.