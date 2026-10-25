Ивайла Бакалова видя лисиче близо до дома си в София

Развлечения

Ивайла Бакалова разказва как в покрайнините на София е забелязала лисиче, което е седяло точно до оградата на дома ѝ и я е гледало като малко дете, опитващо се да привлече симпатии с различни закачливи номера.

Оказва се, че семейството на Ивайла живее близо до гора, което обяснява защо гладните лисици редовно се появяват около къщите в района в търсене на храна. Бакалова споделя, че животните понякога се завират в уличните кофи, но по-често хапват храната, която някои домакинства оставят за тях пред портите си.