Наталия Симеонова търси работа: Готова съм и за 1000 евро
Наталия Симеонова сподели, че въпреки старта си още от студентските години – първо с младежко предаване в БНТ и по-късно с „Море от любов“ по Би Ти Ви – в момента няма предложения за работа.
Водещата, която дълги години беше сравнявана с „феята на любовта на републиката“ защото е събрала хиляди разбити семейства, отрече да бъде претенциозна. Тя заявява, че ако някой предложи работа на 1000 евро, ще се съгласи веднага.
Наталия, която е съпруга на музиканта Денис Ризов, от години не присъства в ефир и се е посветила на домакинството.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.