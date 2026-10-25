Наталия Симеонова търси работа: Готова съм и за 1000 евро

Развлечения

Наталия Симеонова сподели, че въпреки старта си още от студентските години – първо с младежко предаване в БНТ и по-късно с „Море от любов“ по Би Ти Ви – в момента няма предложения за работа.

Водещата, която дълги години беше сравнявана с „феята на любовта на републиката“ защото е събрала хиляди разбити семейства, отрече да бъде претенциозна. Тя заявява, че ако някой предложи работа на 1000 евро, ще се съгласи веднага.

Наталия, която е съпруга на музиканта Денис Ризов, от години не присъства в ефир и се е посветила на домакинството.