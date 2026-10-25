DARA и Саня Армутлиева: Край на ерата „Вирджиния“ или просто нов бизнес план?

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Всичко около DARA и дългогодишния ѝ продуцент Саня Армутлиева в момента е обгнатано от огромни въпросителни. Двете, които бяха практически неразделни по време на подготовката и победата на певицата на „Евровизия 2026“, изведнъж станаха забележимо дистанцирани. Вместо общи снимки и координация, в момента виждаме как около кариерата на Дарина Йотова започва да се оформя нов екип, което е доста неочаквано след всичко, което преминаха заедно.

За тези, които пропуснаха: DARA е първият български победител в историята на „Евровизия“, а победата ѝ с песента „Bangaranga“ доведе до това, че България ще приема конкурса през 2027 г., като Бургас е официално избран за град домакин.

Новата фирма и „тишината“ в социалните мрежи

Най-сериозният сигнал за промяна е появата на компанията StarShe Global. Дружеството е регистрирано от Ервин Заимов, съпруга на DARA, на 16 юли 2026 г. Макар че само по себе си това не е официален документ за раздяла с „Вирджиния Рекърдс“, съвпадението с видимото охлаяване между певицата и Саня Армутлиева е твърде подозрително.

Още по-интересно е, че около професионалните контакти на DARA вече се използва нов адрес за кореспонденция. Това кара всички да спекулират, че певицата преминава към по-самостоятелен модел на работа, при който тя и семейството ѝ ще имат по-голям контрол над договорите, участията и, разбира се, приходите. Нека бъдем честни – след такава победа е логично да искаш да държиш кормилото сам, но начинът, по който се случва, е доста драматичен.

Саня Армутлиева, която доскоро беше едно от най-видимите лица до DARA, буквално почти изчезна от публичния ѝ живот. Помним как преди няколко месеца тя даваше интервюта, защитаваше певицата от критики и открито говореше за огромния труд, вложен в „Bangaranga“. През май Армутлиева дори описваше последните три месеца като изключително интензивен тренировъчен период, заявявайки, че е вярвала в песента още от самото начало. Сега обаче картината е различна.

Къде е продуцентът след победата?

Наблюденията в социалните мрежи показват, че Саня почти е спряла да публикува съдържание за DARA и „Евровизия“. Певицата пък все по-често се появява на събития без своя дългогодишен продуцент. Дори в каналите на „Вирджиния Рекърдс“ последната видима публикация, посветена на DARA, е от началото на юли.

Това отсъствие става още по-очевидно на фона на новия етап след победата. Докато самата DARA вече коментира избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ и призовава гостите да разгледат Черноморието, от Саня Армутлиева няма никакви публични коментари по темата. Това е странно, предвид колко активно тя говореше за конкурса само преди няколко месеца.

В същото време „Вирджиния Рекърдс“ не стоят бездейни и в каналите им се забелязва активност около други изпълнители. През 2026 г. официалният сайт на лейбъла публикува проекти на Дара Екимова, включително съвместната ѝ работа с Evangelia. Разбира се, оттук не може да се заключи, че Саня „заменя“ DARA с Дара Екимова – това са интерпретации на светските медии, но допълнява общата картина на промяна.

Слухове срещу факти

Важно е да уточним, че към момента няма публично официално съобщение нито от DARA, нито от Саня Армутлиева, че договорът им е прекратен. Всички твърдения за „чутовни скандали“, платени неустойки или окончателно прекъснати отношения остават в категорията на непотвърдените слухове.

Не забравяме, че DARA изгради голяма част от кариерата си точно под шапката на „Вирджиния Рекърдс“. Лейбълът стои зад нейните проекти още от самото начало и активно промотира „Bangaranga“ през 2026 г. Доказателството е, че официалният сайт на компанията все още пази страницата и публикациите за песента.

Независимо от това какво се случва зад кулисите, моментът за певицата е критичен. С международни ангажименти и огромен интерес към всяка следваща стъпка, създаването на семейна музикална компания изглежда като стратегически ход. Отношенията между DARA и екипа, с който стигна до върха във Виена, определено вече не приличат на тези от преди няколко месеца.

Дали това е стратегическо разделителство или просто бизнес еволюция, само времето ще покаже. Но едно е сигурно – в света на поп музиката тишината често е по-силна от всеки скандал. Според вас, DARA ще успее ли да се изпъкне без Саня?