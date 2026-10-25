Глория превърна хола си в зоопарк с четири малки котенца

Развлечения

Глория призна, че в хола на дома ѝ в момента е истински зоопарк. Причината са четири малки котенца, за които певицата е сглобила специални катерушки и различни забавления.

Планът за забавления обаче е зачеркнат, защото малките пакостници напълно игнорират играчките и предпочитат да шумят, късат и подскачат около опаковъчен найлон. Всичко това се вижда в кратко видео, което певицата сподели.

В екипа по охрана на реда е включен и шпицът на Глория, наречен Рамона. Кучето не спуска поглед от котенцата, което кара певицата да се забавлява и да предупреждава Рамона да внимава, за да не „изяде някой котешки шамар“.