Годжи и Владимир Пенев празнуваха рождени дни на 24 октомври

Развлечения

На 24 октомври Георги Милчев – Годжи и актьорът Владимир Пенев празнуваха рождените си дни.

Годжи е роден през 1969 г. във Враца и е влязъл в музиката още на шест години с пианото, а по-късно е добавил и китарата към арсенала си. Завършил е Музикалното училище в Плевен и преди да стане легенда в „Ку-ку бенд“, е минал през формации като „Север“, „Реприз“ и „Браво оркестра“. С „Ку-ку бенд“ той се превръща в едно от най-разпознаваемите лица в телевизията, където е басист, вокалист и автор на музика. През годините е издавал и самостоятелни албуми.

От другата страна на сцената имаме Владимир Пенев, роден 1958 г. в София. Той е син на журналиста Никола Пенев и завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1982 г. Кариерата му обхваща най-големите ни сцени – Младежкия театър, Народния театър „Иван Вазов“ и Малък градски театър „Зад канала“. За работата си на сцената е получил наградите „Аскеер“ и „Икар“.

Пенев е равенно запознат и с екрана – запомняме го като Плужека в „Дзифт“ на Явор Гърдев или от сериала „Под прикритие“. През 2013 г. той става министър на културата в служебното правителство на Марин Райков, а освен това е и преподавател.