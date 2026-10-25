От сцената до студиото: кои български звезди решиха, че и микрофонът им отива

Развлечения

Българската сцена претърпява истинска метаморфоза, при която талантливите хора вече не се ограничават само в едно амплоа. Все по-често популярни лица от киното, театъра и модата влизат в студията за записи, снимат мащабни видеоклипове и се опитват да превземат музикалните класации, хвърляйки ръкавицата на професионалните певци.

Актьори с амбиции за хит

Владо Зомбори е един от най-ярките примери за драматичен актьор, който успешно се превърна в музикален изпълнител. След като впечатли публиката с вокалните си имитации в „Като две капки вода“, той направи официален дебют под псевдонима ZOMBORI с авторската песен „Непрестанно“. Тракът бързо се утвърди в дигиталните платформи, което показа, че музиката е естествено продължение на сценичната му душа. В този творчески път го придружава и половинката му, Весела Бабинова. Тя е една от любимите актриси на Малък градски театър „Зад канала“ и печели овации не само с театралния си талант, но и с присъствието си в лайв изяви и музикално-поетични спектакли, където демонстрира специфичен плътен тембър.

Иво Аръков също реши да разбие стереотипите и предизвика истински медиен бум. Той започна с поп-рап колаборацията „Неонови мечти“ с Лъчо, но след това издаде рок сингъла ROCKSTAR. В описанието на песента в YouTube се обяснява, че това е химн на разочарованите мечтатели и на онези, които продължават да горят, дори когато всичко наоколо е застинало. Аръков определя проекта като създаден за поколението, живеещо между светлините на екрана и сенките на самотата. Тракът преплита електронна енергия и рок-естетика, като разказва за загубената автентичност в свят на маски и пластмасови усмивки. Този експеримент предизвика огромни дискусии в социалните мрежи и общественото пространство.

Театрални гласове и рок банди

Койна Русева и Калин Врачански са още две емблематични лица от театъра, които развиват специални отношения с микрофона. Койна притежава кадифен глас, с който блести в музикални дуети, като една от първите ѝ професионални роли е в проект с Миро. Актрисата сподели, че в тази различна артистична среда се чувствала притеснена, заявявайки: „Отговорно е, мисля, че се получи. За мен беше удоволствие тази работа, но продължава да е отговорност това“. Тя има и няколко участия в проекта „Пеещи артисти“.

Калин Врачански пък редовно изненадва феновете си с музикални участия на живо, където демонстрира перфектен ритъм. Той взе участие дори в сценична адаптация на филма „Баща ми бояджията“ в софийската опера. Когато го поканили за ролята в мюзикъла, Врачански поискал за специални репетиции, за да е напълно сигурен, че се справя с пеенето.

Друг подход избира Иван Юруков, който е фронтмен на собствената си рок банда „Терпентина“. Там той свири на китара и изпълнява авторски песни. Нона Йотова също е в този списък, като тя съчетава ролята на актриса с тези на певица и композитор. Аня Пенчева поддържа любовта си към музиката чрез бляскави дуети с Орлин Горанов. Тя е изпълнявала класически песни в различни предавания, като един от любимите ѝ шлагери е „Не остарявай, любов“.

От подиума до попфолка

За модели като Златка Райкова и Джулиана Гани подиумът не се оказа достатъчен. Двете инфлуенсърки и плеймейтки многократно предизвикаха жълтите медии с изявите си в музикални формати. Джулиана Гани, която разполага с професионално музикално образование, редовно експериментира с различни стилове и атрактивни изпълнения пред микрофона, което привлича голямо онлайн внимание. През есента на 2019 година тя записа хумористична песен, посветена на хранителните добавки.

Гани уточни, че няма амбиции да става певица, а е записала песента само за хоби, тръпка и за да зарадва феновете, които я заливат с любов. Тя също така получи множество комплименти за секси визията си в студиото. Златка Райкова от своя страна стартира кариерата си в по-различен формат – като част от попфолк момичешката банда „Фатално 3“.

Дори футболната легенда Христо Стоичков се присъедини към музикалния свят. Преди две години той дебютира като певец в песента „Любов поне“. Камата е известен с вокалните си изяви по лични празници и събития, като неговите изпълнения на песента на Емил Димитров – „Моя страна, моя България“, рамо до рамо с популярни певци, носят сурова и неподправена емоция.

Дали тези „хобита“ ще се превърнат в основна работа или просто са за „тръпката“, времето ще покаже.