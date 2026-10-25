Дино от „Игри на волята“ разкрива тайните си стратегии и търси истинската любов

Развлечения

Дино се появи в новия епизод на „По правилата на Мартин“, където разказа за Арената. Той признава, че е използвал психологически атаки срещу Ваня и Светлин по време на звездните битки.

Говорим за човек, който заедно с Цвети успя да направи една от изненадите в турнира, след като изхвърлиха фаворитите Симона Ръждавичка и Калоян. Дино разказа пред Мартин Кънев какво точно се е объркало тогава, което е довело до отпадането му заедно с Цвети.

Дино се връща и към напрежението с Цвети, с която е трябвало да се сработят като отбор въпреки различните си характери. Той разказва и за приятелството си с Чикагото, което продължава далеч извън камерите на „Игри на волята“.

Когато темата стана за личния живот, Дино свали маската на „боец“ и показа романтичната си страна. Призна, че в момента няма жена до себе си, и че иска да срещне човек, с когото да изгради общо бъдеще. Дали популярността му помага или пречи в тези търсения, е останало за разговор в епизода.

За финал на гостуването Дино и Мартин не се задоволяваха само с приказки и се изправиха един срещу друг в спортно предизвикателство във фитнесите Pulse. Разговорът завършва с коментар за новия сезон на „Игри на волята“.

Дали ще намери своята „воля“ и в любовта, или ще продължи да води психологически войни, само времето ще покаже.