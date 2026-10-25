Петя Дикова извежда COOLt в интернет: „Ако сега не се кача на този влак, предаването ми ще стане вчерашна новина“

Развлечения

Лайфстайл предаването COOLt на Петя Дикова напуска традиционната телевизия и преминава към нов етап от развитието си в дигитален формат. Решението идва след 14 успешни сезона в ефира на Би Ти Ви. Журналистката приема тази промяна с широка усмивка, като я определя като напълно адекватна спрямо новите технологии и начина, по който се развиват поколенията.

За Дикова е ясно, че основната ѝ целева аудитория са младежите, а точно те в момента търсят информация и съдържание основно в интернет пространството. Тя признава, че е голям реалист и вижда как навиците на публиката се промениха значително, което налага адаптация. Според нея сигналът, че е време за следващата стъпка, е дошъл от самия начин на търсене на съдържание. Тя е категорична, че ако тази стъпка не бъде направена сега, утре може да се окаже твърде късно, защото не бива да се прави едно и също нещо с очакване за различни резултати.

Без носталгия по телевизионния екран

Въпреки че е лицето, което стартира проекта и е начело на COOLt още от създаването му, Петя Дикова не планира да изпитва носталгия по телевизионното присъствие. Тя е била плътно на екран в продължение на шест години, представяйки културата, шоубизнеса и света на известните. Заради прекъсвания около майчинството за кратко е слизала от ефир, а после се е завърнала през септември 2025 г.

Дикова споделя, че макар отстрани ситуацията да изглежда по-различно, е усетила как работата ѝ се променя, след като е започнала да я развива в социалните мрежи. С опит от 25 години в занаята, журналистката заявява, че не се интересува от това кой какво ще си помисли или напише за нея. Основният ѝ приоритет е да бъде в дигиталното пространство, където съдържанието се консумира на момента, за да успее да си „отгледа“ публика. Тя подчертава, че ако не се качи на този „влак“ сега, предаването ѝ щеше да се превърне в „вчерашна новина“.

Нови платформи и познати лица

Преместването в интернет не означава пълно разкъсване на връзките с телевизията. Петя Дикова продължава работата си в отдел „Новини и актуални предавания“ на Би Ти Ви. Зрителите ще продължат да я виждат всеки петък в ефира на „Тази сутрин“, където тя ще представя най-интересните интервюта и акценти от новите дигитални епизоди на COOLt.

Самото предаване вече ще бъде достъпно ексклузивно в стрийминг платформата „Войо“. За да достигнат до по-широка аудитория, избрани моменти, допълнително съдържание и кадри зад кулисите ще бъдат публикувани и в социалните мрежи, както и в ютюб.

Ексклузивни гости извън шаблона

Форматът на шоуто ще запази своя характерен стил и ще продължи да залага на ексклузивни интервюта с международни звезди и любопитки. Петя Дикова признава, че понякога дразни, защото работи извън шаблоните. В предстоящите седмици предаването ще представи гости като Здрава Каменова, Цеца, Таря Турунен, Миле Китич и краля на тангото Херман Корнехо.