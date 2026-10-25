Рори Кълкин най-накрая си връща „трона“ в семейството

Развлечения

Освен Маколи и Кийран, в семейство Кълкин има и трети брат – 37-годишният Рори Кълкин, който също се занимава с актьорство. Той е участвал в продукции като „Писък 4“, „Signs“ и „Lords of Chaos“, а в телевизията го виждахме в „Black Mirror“ и „Under the Banner of Heaven“.

Но най-голямата му новина в момента не е свързана с киното. Рори е във връзка с кинематографа Кейт Аризменди и двамата станаха родители на момиченце на име Хавок през май 2026 г.

По повод премиерата на новия си сериал „Nocturne“, Рори разкрива, че между него и по-големите му братя от години има „съперничество“. Винаги е бил малко сърдит, защото цял живот е бил най-малкият Кълкин – докато братята му не започнали да имат деца. Сега обаче той има най-малкия Кълкин и си връща трона.

Що се отнася до бащинството, Рори признава, че се учи в движение. Братята му го окуражавали, че ще се справи. По повод вечерта на премиерата той казва, че за първи път някой друг ще приспи дъщеря му и че това е малко „сърцераздирателно“, но са „хубави проблеми“.