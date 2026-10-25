Елица Иванова отговори на Чикагото след тежка обида

Развлечения

Чистата агресия в социалните мрежи! Теодор Венков, по-известен като Чикагото, реши да изиграе ролята на критик и публично атакува Елица Иванова от „Игри на волята“. Освен с критика към представянето ѝ, той стигна и до груба обида, като я нарече „сливенски боклук“.

Чикагото не просто написа мнение, а се застрахова с „доказателства“, като публикува кадри от първата битка на Елица на Арената. Според него качествата ѝ в състезанието и начинът, по който гради отношения с останалите, оставят сериозни въпроси.

Елица обаче не е от тези, които мълчат, и бързо го „попиля“ в Instagram. „Когато нямаш аргументи, започваш с обидите („сливенски боклук“). Когато нямаш какво смислено да кажеш, правописните грешки стават повече от самите ти доводи“, написа тя.

Елица напомни на Чикагото, че и самият той е минавал през това екстремно риалити и би трябвало да знае колко воля и характер изисква всичко това. Елица подчерта, че е несправедливо да се съди цялото ѝ представяне само по един откъс от началото на участието ѝ, който е просто момент от пътя, а не цялата история.

Драмата не мина незабелязана и други участници в „Игри на волята“ се включиха в разговорa, изразявайки недоволство от използвания език. Впоследствие публикацията на Теодор Венков беше изтрита, но скандалът вече беше привлякъл вниманието в социалните мрежи.

Честно казано, да наричаш някого така е направо прекалено, дори за риалити стандарти. Кой мисли, че изтриването на поста оправдава всичко?