Орлин Горанов на 69 сияе с бяла коса и нови проекти: „Имам право на грешки“

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Орлин Горанов доказа, че възрастта е само цифра, и че се може да се остарява с невероятно достойнство и стил. Певецът, който е на 69 години, отново прикова погледите в социалните мрежи, като сподели кадър, който буквално свети от оптимизъм. На снимката той позира с чаровна усмивка на фона на красив изгрев, а посланието към последователите си е истински урок по философско отношение към живота.

Орлин не се опитва да крие миналите години, а напротив – приема ги с лекота и хумор. Той споделя, че има правото на бяла коса и грешки, а бръчките по лицето му са резултат от много смях и взиране в безкрайните изгреви на България. С една щипка поезия той съветва хората да не стъпват на пръсти по стъклен под само за да не го напукат, защото дори ако той се пръсне на милион парчета, те ще отразяват душевността, която грее по-силно от октомврийското слънце. Трябва да си признаем, че такава доза позитивност ни е необходима всеки ден.

Латино нощ в НДК

Докато се размишлява над живота, Орлин не забравя и за сцената, където продължава да търси нови творчески предизвикателства. В момента той подготвя мащабен проект заедно с оперната певица Еделина Кънева. Двамата ще се качат на сцената в Зала 1 на НДК с концерт, който носи интригуващото заглавие „Романтично - една нощ в латино“.

Събитието е насрочено за 26 ноември и обещава да бъде истинско музикално приключение. Публиката може да очаква любими латино мелодии и зажигателни ритми на салса, румба и самба. Според самия певец, това ще бъде вечер на музика, която събужда спомени и напомня колко е хубаво да споделяме красиви моменти. За да бъде всичко на най-високо ниво, концертът ще бъде с участието на симфоничен оркестър. За музикалната концепция отговаря композиторът, диригент и пианист Георги Милтиядов.

Музикален мост между поколенията

Освен голямото шоу в НДК, Орлин Горанов остави след себе си и свежа нова песен. В края на септември той представи „Остава нещо“ – емоционален дует с младата изпълнителка Дария Томова. Текстът на песента е делото на Явор Кирин, а композиторът е Красимир Гюлмезов. Самата композиция разказва за времето, житейския опит и следата, която всеки от нас оставя след себе си.

Историята зад дуета е също така интересна. Дария Томова, за която това е втора авторска песен след дебюта ѝ „Заваля“, в момента учи в Испания. Тя обаче се завърна специално в България, за да реализира този проект. Идеята за съвместната работа се ражда, след като Дария чува мелодията и веднага си представя, че гласът на Орлин Горанов е точното допълнение към нейния. Така срещата между утвърдения български певец и младото талант се превръва в истински музикален разговор между две поколения, посветен на уроците и спомените, които продължават да живеят.

Не е случайност, че Орлин продължава да радва публиката си с разнообразни проекти дори след десетилетия на сцената. Тайната му вероятно е именно в това умение да намира красота в малките неща и да споделя доброто си настроение с всички около него. С такъв настрой и енергия, 69-те години наистина изглеждат просто като число, а не като ограничение.

Кой друг в showbiz-а ни се полага такава доза искреност и позитивни вибрации?