Развлечения

България може да се подготви за истинско земетресение през 2027 г., защото Шакира и Дженифър Лопес са сред най-големите фаворити за концерти у нас. Всичко започна с мистериозни видеа и загадки, публикувани от екипа на „Фест Тийм“, които карат феновете да полудяват от вълнение.

За Шакира уликите бяха почти очевидни. В едно от видеата се виждат вълк, препускащи коне и кадри с футболисти – директни препратки към хитовете „Ший Улф“, „Уеневър, Уеревър“ и „Уака Уака“. Добавиха и детайли от детството ѝ, когато гласът ѝ бил сметнат за твърде необичаен за училищния хор, както и за нейната фондация, която строи училища в Колумбия. Ако се потвърди, това ще бъде първото посещение на певицата в България.

С Дженифър Лопес нещата станаха малко по-загадъчно, но пак са лесни за разгадаване. Подсказките описват звезда, която е започнала като танцьорка, пробила в киното с ролята на Селена и е оглавила едновременно музикалните и филмовите класации в САЩ. Джей Ло вече е била при нас – през ноември 2012 г. разтърси „Арена Армеец“, така че ако се върне през 2027 г., това ще бъде първата ѝ изява пред българска публика от 15 години пред българската публика.

За момент, официално потвърждение за двете изпълнителки все още няма. Името на първия мистериозен артист трябваше да бъде разкрито на 24 ноември, а за втората звезда се очаква обявяване през декември.

Даже и тези две да не се случат, 2027 г. вече изглежда като луда година за концерти в София и Пловдив. В списъка с вече обявените имена са Роби Уилямс, „Кемикъл Брадърс“, „Лимп Бизкит“, „Фу Файтърс“ и Ерик Клептън.

Дано само не се окаже, че всички тези подсказки са били просто за някой друг, защото вече сме в режим на очакване!