Развлечения

Ненчо Балабанов се подготвя да забавлява публиката с четири напълно различни мъжки образа в новата комедия „БГ Гурме“, написана от Иво Сиромахов. Действието на постановката се развива в ресторант, където се срещат четири двойки от различни обществени прослойки. Актьорът признава, че е предизвикателство да играе четири толкова различни роли една след друга в една и съща обстановка.

В този проект Ненчо Балабанов залага основно на наблюденията си над реалните хора и техните навици.

Галерия от познати характери

Персонажите, които Балабанов представя, са истинска панорама от типажи, които всеки от нас е виждал поне веднъж в ежедневието си. Първият от тях е заклет носталгик. Този герой живее в миналото, постоянно се връща към него и изпитва силна тъга по времената на Тодор Живков. По думите на актьора, той е толкова затъжен по времената на Бай Тошо, че буквално нищо от сегашните неща не му харесва.

Вторият образ е на тийнейджър. Този герой е изправен пред неочаквана новина, която е способна напълно да промени представите му за всичко, което се случва около него.

Третият персонаж е един от най-забавните в постановката – мъж, който се завръща от Лондон след малко повече от година. Той се държи така, сякаш е придобил съвсем нова самоличност и вече трудно говори на родния си език. Героят непрекъснато вмъква английски думи в речта си, дори когато обсъжда най-обикновени ястия. Зад демонстрацията на новопридобития му международен стил обаче се крие желание да впечатли жена.

Четвъртият герой е Кольо, който вероятно ще извика най-много усмивки заради своята неподправена самоувереност. Той е типичният мъж, който смята, че спортният анцуг е напълно подходящ за луксозно заведение. За да се чувства максимално комфортно в изисканата обстановка, Кольо дори носи със себе си домашна ракия.

Предизвикателствата зад сцената

В „БГ Гурме“ Ненчо Балабанов си партнира с актрисите Николка Рабинова и Стефани Ивайло. Актьорът споделя, че текстовете на Иво Сиромахов са толкова забавни, че той често се смее дори в моментите, в които трябва да остане в образа си. Той признава, че постоянно се старае да запази самообладание, за да не излезе от ролята. По негово мнение, хуморът в тази постановка, както и в другата му игра „Пътуване до Марс“, създава ситуации, в които дори самите артисти трудно сдържат смеха си.

Балабанов е убеден, че комедията може да предава важни истини по достъпен начин и че публиката приема неудобните теми много по-лесно, когато са поднесени с чувство за хумор. Той подчертава, че цени свободата, която Иво Сиромахов дава на артистите да развиват своите персонажи и да добавят собствени идеи.

От „БГ Гурме“ до Доналд Тръмп

Освен театралните роли, актьорът коментира и популярната си имитация на американския президент Доналд Тръмп. За да постигне този образ, той е изгледал множество видеозаписи и е проучил подробно характерните жестове, мимики и начин на говорене на политика. Балабанов се шегува, че ако Тръмп му трябва представител в България, той е на разположение. Според него пародията успява да разсмее всички – както феновете на политика, така и тези, които не споделят неговите възгледи, защото най-важното е хората да се забавляват.

Премиерата на „БГ Гурме“ е насрочена за 29 ноември в „Театро отсам канала“ в София. След това спектакълът ще пътува до Русе на 5 декември и до Бургас на 23 декември. На 27 декември постановката отново ще бъде представена в София.

Дали ние сме „гурме“ или по-скоро сме Кольо с ракията в анцуга?