Развлечения

Михаела Филева настъпва в света на винила на 4 декември. Албумът The Concert – with Symphony Orchestra е запис от участието ѝ с Врачанската филхармония в зала 1 на НДК, под диригентството на Максим Ешкенази.

Плочата е двойна, в лимитиран тираж и идва с разгъваща се обложка. За феновете има и специално писмо от Филева. В изданието са запечатани 19 песни, записани на живо, включително хитовете „Опасно близки“, „И аз съм тук“ и „Инкогнито“, както и дуетите с Мими Николова, Графа и Дара Екимова.

Самата Михаела признава, че е мечтала да събере поп музиката и симфоничния звук. Според нея вълнението е било огромно, а случилото се на сцената е надминало дори най-красивите ѝ представи. Екипът ѝ определя този старт с плочите като специален етап в развитието ѝ и важна стъпка за съхраняването на съвременната българска поп музика в колекционерски издания.

„Преживяното не приключи, когато угаснаха светлините. То продължава да живее във всеки от вас, защото музиката има истински смисъл само когато е споделена“, споделя певицата и благодари за любовта и доверието.

Ако искате да се срещнете с нея, записвайте си датите. Михаела ще бъде в музикални магазини в Бургас на 6 декември, в Пловдив на 7 декември и в София на 12 декември.

Честно, кой още не е купил грамофон, за да си го вземе?