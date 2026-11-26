Какво се случва, когато модно ревю и концерт на живо се превърнат в едно общо шоу? Това е MadWalk, създаден от MAD TV в Атина през 2011 г. В понеделник, 23 ноември 2026 г., събитието се завърна за своето 16-о издание.

Идеята е уникална: всеки моден дизайнер си партнира с музикален артист. Докато колекцията дефилира по подиума, изпълнителят пее на живо, на същата сцена и в същия момент. Всяка колаборация е създадена специално за тази единствена вечер, с нови аранжименти, мешъпи и кавъри, които не могат да бъдат чути никъде другаде.

Днес MadWalk е най-голямата вечер на модата и музиката в Гърция: разпродадена зала в закритата арена Tae Kwon Do в Атина, национално телевизионно предаване и отворен кастинг за модели с над 3500 кандидати.

Темата на тазгодишното издание беше «We are all made of stars».

Сред най-запомнящите се моменти на вечерта беше LEGO Daisy Dress: висша мода рокля, изработена от 12 000 части LEGO, със 790 цветя, поставени ръчно едно по едно. Създадена от дизайнерката Nora Sarman заедно с LEGO Certified Professional Balázs Doczy, тя беше показана ексклузивно в Гърция на MadWalk, носена от водещата на събитието Vicky Kaya.

Блясъкът на стария Холивуд оживя с мешъп на Beyoncé на живо: певицата LILA комбинира Beyoncé с «Prisencolinensinainciusol» на Adriano Celentano за колекцията на Celia Kritharioti с ресни, пера и розетки от органза.

Финалът принадлежеше на звездата от Евровизия Eleni Foureira, преди арената да потъне под дъжд от конфети.

MadWalk. Където модата среща музиката.