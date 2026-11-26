Развлечения

Песента "Danse ta vie" на Силви Вартан преживява истински ренесанс, повече от 40 години след излизането си. Причината е напълно геймърска – парчето е част от саундтрака на GTA VI и благодарение на милионите играчи отново се появява в музикалните класации.

За нас Силви Вартан е една от най-разпознаваемите български звезди на световната сцена, макар че е родена в България и напуска страната като дете, със семейството си. Сега тя привлича вниманието на поколение, което вероятно дори не е било родено, когато песента е излязла за първи път.

От премиерата си на 19 ноември GTA VI събра похвали за сюжета, реалистичните персонажи и графиката. Но влиянието на Rockstar се простира и извън конзолите. Музиката от мащабния саундтрак предизвика сериозен интерес, като някои песни отбелязаха впечатляващ скок в слушанията.

„Danse ta vie“ е част от програмата на Kaleidoscope FM – една от измислените радиостанции, които геймърите слушат, докато се носят из Vice City. Всъщност композицията е френска версия на емблематичната „What a Feeling“ на Айрийн Кара от филма „Флашданс“.

Резултатите в Spotify са направо луди: глобално слушанията на версията на Вартан са скочили с над 2500% спрямо предходната седмица. Най-големият пик е регистриран на 20 ноември, точно един ден след излизането на играта.

Саундтракът на GTA VI се превърна в самостоятелно събитие още преди официалния старт. Освен стотиците подбрани песни за радиостанциите, Rockstar е привлекла френското електронно дуо Justice за създаването на оригинална музика. Студиото е работило и с лейбъла Atlantic Records за албума „Grand Theft Auto VI: The Album“, в който влизат 34 оригинални композиции с имена като Травис Скот, Карди Би, Кийт Ричардс и Морган Уолън.

Кой мислише, че ще станем фенове на Силви Вартан заради GTA?