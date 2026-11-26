Развлечения

Юнона обяви в социалните мрежи, че ще става баба. Щастливото събитие се очаква догодина, но певицата за момента държи датата в тайна.

Новината идва само броени месеци след като Юнона омъжи дъщеря си Глория. Изпълнителката сподели радостта си в емоционален пост, в който поздрави дъщеря си за рождения ѝ ден. „Тази година беше динамична. Вече имаш семейство и чакам своята рожба и ти“, написа 43-годишната певица.

Точното време за тези семейни новини съвпадна с премиерата на новия проект на Юнона – фолклорната песен „Голямо хоро“. Парчето е авторско, а музиката е дело на Петьо Василев-Пеко, с текст от Пейо Пеев и аранжимент на Виктор Йорданов. За микса и мастеринга отговаря Калин Георгиев.

Към песента Юнона пусна и видеоклип, режисиран и заснет от Питър Райнов. Визуалното решение следва празничното и фолклорно настроение на композицията.