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Отношенията между Педро и Габриела в „Ергенът: Любов в рая“ направо се сринаха. В един изключително напрегнат разговор Педро призна, че не е сигурен дали са подходящи един за друг. Габриела пък остана с усещането, че е изгубила две седмици с човек, който не е бил напълно откровен с нея.

Всичко е тръгнало от решението на Педро да напусне предаването. Габриела го е попитала дали е помислил за нея, на което той е отговорил, че знае колко ще бъде болезнено, но просто не иска да остане в имението. Най-лошото за нея е станало фактът, че той изобщо не ѝ е предложил да си тръгнат заедно.

След това са се сблъскали и в представите си за партньорство. Педро е повдигнал въпроса дали Габриела би му помогнала, ако се наложи да продава кюфтета на събития. Тя пък е обяснила, че има собствен бизнес и професионална сфера, но това не означава, че не би го подкрепила. Габриела е била категорична, че е изградила личността си и финансовото си състояние, затова търси мъж, който също да бъде успешен.

Педро обаче е категоричен, че не са подходящи за съвместен живот, защото начинът им на живот и желанията му биха го ограничавали. Той дори се е запитал дали тя би била с него, ако професията му беше различна. Габриела от своя страна го е обвинила, че се фокусира върху статуса и външността, вместо върху чувствата ѝ. „Аз искам да бъда жена за него, а не личен психолог“, е заявила тя, подчертавайки, че не иска да се справя със страховете и съмненията му.

В разговор с екипа на предаването Педро е разкрил, че решението да не продължи с нея е взето още преди тези събития. Според него през последните десетина дни е стигнал до извода, че не би искал да живее с нея извън шоуто.

Честно казано, когато един мъж те пита дали ще му помагаш да продаваш кюфтета, а ти му говориш за успешния си онлайн бизнес, е ясно, че се говорят на различни езици. Дали ще се съберат пак или просто ще си тръгнат по пътя си с една добре научена лекция по „липса на общи теми“?