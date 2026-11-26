Развлечения

Галя Щърбева пуска третата книга от поредицата „Да хванеш гората“, която вече е в книжарниците от 26 ноември. В новото издание журналистката и водещата по NOVA събира маршрути и вълнуващи срещи, посветени на традициите, природата и времето, което родителите споделят с децата си.

Според Щърбева в книгата са включени истории на герои от едноименното предаване, които са създали специални кътчета в България. Тези места са подходящи за малки и големи, като са изпълнени с творчество и емоции. Авторката смята, че тези пространства не само приютяват хората, но и ги учат на смирение, труд, въображение и правилно отношение към родината и бъдещето на децата. За нея това е начин за връщане към основните човешки принципи, които избледняват заради технологиите.

За да се потопим още повече в тази атмосфера, на 28 и 29 ноември ще се проведе занаятчийски базар. Събитието ще бъде в градината на хотел „Хилтън“ между 10:00 ч. и 17:00 ч., като там ще бъдат представени продукти на героите от предаването. Галя обещава незаменими изживявания за цялото семейство, като подчертава, че допирът с животните и възраждането на древните занаяти дават мощен импулс към гората.

Смятате ли, че още ни трябва малко повече „дива природа“ и по-малко екрани в живота на децата ни?