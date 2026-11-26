Кичка Бодурова си спомня как е пропуснала кола от „Кореком“ заради липсата на долари
Кичка Бодурова споделя за времето преди 1990 г., когато е пътувала с старата си жигула, за да изнася концерти. Тогава певицата е мечтала за нов автомобил от „Кореком“, но пътят до него не е бил лесен.
За да избегне дългото чакане с години, от нея са изисквали плащане в рубли и долари. Покупката обаче пропаднала, защото Кичка не е разполагала с необходимите долари.
Сега певицата гледа на тези години с ирония и твърди, че не е сноб и знае „2 и 200“. Според нея всичко, което е постигнала, е благодарение на добрите приятели.
С информация от публични източници, Wikipedia, YouTube, Instagram и TikTok.