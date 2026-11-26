Развлечения

Павел Иванов реши да ни напомни, че фитнесът не е само за снимки, а за резултати. Актьорът сподели кадри в социалните мрежи, на които позира във фитнес залата и демонстрира сериозна трансформация. От просто атлетично момче, Павел вече се хвали с изваяни бицепси и перфектна коремна преса.

Разбира се, интернет реагира моментално и снимките предизвикаха вълна от комплименти. Вниманието към него се засили и след появата му в хитовия сериал на БНТ, а звездата му за последно изгря в шестия сезон на „Под прикритие“.

Оказва се, че Павел не просто тренира, а живее и се храни здравословно. По-рано той представи своя хранителна добавка, които според него са създадени „с любов към движението и активния начин на живот“.

Актьорът сподели, че продуктите му са насочени към хора, които имат много да възстановят. Линията включва магнезий, колагени и мултивитамини, а в момента той разработва и сиропи за деца и семейства. По думите му, продуктите са подходящи дори за бременни жени и помагат за фокуса и когнитивната функция. Павел признава, че този неактьорски проект го кара да се чувства полезен.

Формата му е топ.