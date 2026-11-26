Развлечения

Емилия най-накрая успя да стигне до Малдивите, където за първи път посещава острова и сподели кадри от ваканцията си. Изпълнителката призна с пълна непринуденост: „И аз най-накрая отидох на Малдивите. Никога не бях ходила“.

Компания на певицата в това семейно приключение са съпругът ѝ Башур, малката им дъщеря и двете по-големи деца от връзката ѝ с Коко Динев.

Впечатленията на Емилия от пътуването са кратки и ясни: „Плаж, море, хубави гледки, прекрасно време“. Тя подчерта, че за нея и семейството ѝ това е било различно преживяване, а за децата мястото е истински рай, където цял ден са по бански и се отдават на безгрижни игри на пясъка.

В публикацията си певицата остави настрана всички сценични новини, за да се фокусира върху най-ценните моменти. Според нея тези мигове са най-скъпите ѝ.

Да си признаем, че е освежаващо да видим звезда, която не се прави на мистериозна, а просто се радува, че най-после е стигнала до мястото, което Инстаграм отдавна наложи като стандарт за всеки „звезден“ отпуск.

Кой друг от любимите ни известни хора все още чака своя ред за Малдивите?