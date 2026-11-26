Развлечения

Николета Лозанова иска да се завърне в Караджово. Именно там са селото на родителите ѝ и мястото, където пази най-хубавите си спомени от детството.

Половинката на Ники Михайлов признава, че в сърцето си е останала селско момиче. Тя споделя, че много иска децата ѝ да имат точно такова детство, с много смях, слънце и дори ожулени колене.

Дали ще се случи този рестарт или просто е мимолетно желание, само времето ще покаже, но идеята за „диво“ детство в селото звучи супер романтично.