Развлечения

От от година и половина певицата води със себе си по участия черна козичка, която стриктно се движи на повод.

В гилдията не могат да си обяснят тази чудатост, макар някои да се опитват да го оправдаят с паралели към световните звезди. Според тях някои са разхождали тигри, което е „несравнимо по-опасно от това да водиш със себе си на публични места преживно животно“. Други колеги, които имат по-развито чувство за хумор, са преминали към музикални шеги и тихо подпеват припева на хита „Вълкът и седемте козлета“ на Мими и Развигор, щом видят Нешкова с блеещото четириного. Самата певичка обаче не се сърди и продължава да обсипва животинката с нежност.

Историята как козата се озовава в имението на певицата в Банкя е всъщност доста трогателна. През 2023-та Весела, една от близначките ѝ, спасява живота на яренце. Животното е било безнадеждно болно и в продължение на шест месеца е било парализирано. Щерката на етноестрадната ветеранка е проявила огромна упоритост и всеотдайност, раздвижвайки козлето, дори го е возела на количка, докато най-накрая не проходи. Така животното се настани трайно в дома и сърцата им.

Близначките на Мая Нешкова и покойния ѝ съпруг Кирил Икономов са завършили Музикалната академия, но пътищата им се разделят в хобитата и професиите. Докато Йоана е непрофесионален любител на животните, Весела е придобила и друго висше образование – ветеринарна медицина. Двете млади жени отглеждат и коне и умеят да яздят, но майка им е в съвсем разлиган лагер. Мая Нешкова признава, че изпитва ужас от големи животни, защото в детството си е била гонена от бик, поради което в целия си живот е яхнала кон само веднъж.

В фамилната къща има и друго необичайно постижение, свързано с животните. На втория етаж певицата и нейните домашни отглеждат гълъбчето Чафи, което тази година празнува юбилей – навършва рекордните 20 години.

Ей, а вие какво най-странно животно сте виждали на публично място?