Сашо Кадиев „разкри“ тайните на Милица Гладнишка в „Кой да знае“, но отговорът на актрисата е безценен

Развлечения

Сашо Кадиев реши да разбърка нещата в студиото на „Кой да знае“, като пусна сериозни намеци, че Милица Гладнишка посещава козметични процедури в чужбина. Всичко започна, докато писателката Цветелина Цветкова се настаняваше до капитанката, а Кадиев подхвърли: „Не ти ли се струва нещо променено в нея?“.

Цветелина веднага застана на страната на Милица с комплимент, че тя е красива още от раждането си, но Сашо не се даде. След няколко загадъчни обхождания той директно заяви, че Гладнишка ходи на разкрасяващи процедури извън България, и дори я попита дали не му е признала това предварително.

Милица обаче не остави темата да се развие в сериозна дискусия и категорично отрече, като увери всички, че е напълно натурална. Тя обаче не пропусна възможността да разсмее присъстващите с логиката си защо такива процедури изобщо няма да имат смисъл за нея.

„Как ще отида на процедури, като няма да спра да ям? Това ще са хвърлени пари на вятъра!“, пошегува се актрисата, с което разсмя всички.

Този забавен момент беше част от епизод, в който в отбора на Милица беше Цветелина Цветкова, а Христо Пъдев игра заедно с рапъра Тото. Началото на предаването премина в размяна на шеги между двата отбора, като северозападният произход на гостите стана допълнителен повод за смях.