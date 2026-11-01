Гала празнувала двойката на дъщеря си с торта

Развлечения

Забравете за наказанията и лекциите по морал. Гала е решила да подходи по много по-сладък начин, когато дъщеря ѝ Мари Константин е взела единствена двойка преди години.

Мари веднага се обадила на майка си, за да я предупреди и да ѝ даде време да се успокои. За изненада на момичето обаче то получило десерт. Гала се е прибрала с торта и е предложила на дъщеря си просто да отбележат двойката с парче торта.

Този жест обаче не е бил безплатно. Имало е само едно условие – такава оценка да не се повтаря. Оказа се, че зад почерпката стоят високи изисквания, защото за водещата е било важно Мари да полага максимални усилия, а ниските оценки трудно се приемат в този дом.

Вие каква е била вашата награда за двойка?