Марта Вачкова превърна тролея в закусвалня с мазни мекици и пудра захар

Развлечения

Марта Вачкова бе заловена на „местопрестъплението“ в района на Медицинска академия, където направо нападна павилион за бърза закуска. Актрисата реши да игнорира всякаква суета и диети, сдобивайки се с няколко доста мазни мекици, които обилно напудри със захар.

Вместо да избере личния си автомобил, Вачкова се качи в столичния тролей и залегна на най-задната седалка. Идеята ѝ беше да се скрие от погледите, но тактиката се оказа пълен крах. Пътниците в превозното средство останаха втрещени, докато звездата невъзмутимо нагъваше тестените изделия, разглеждаше социалните мрежи и си говореше по телефона с дъщеря си.

В продължение на четири спирки Марта се наслаждаваше на закуската, като при това ръсеше пудра захар навсякъде около себе си. Накрая тя слезе от тролея с широка усмивка на лице.