Божидар Краев и Бруклин направиха Дисниленд в Хонконг още по-горещ

Развлечения

Божидар Краев и съпругата му Бруклин Бейкър са в Хонконг. Футболистът, който напусна Австралия, за да се присъедини към местния гранд „Линкълн“, заведе Бруклин в световноизвестния увеселителен парк „Дисниленд“.

Бруклин описа преживяването с една дума – „Мечтаене“. Кадрите в социалните мрежи са истински взривни, като най-забележимото заснемане е пред озарения в розови светлини Замък на магическите мечти. Там 29-годишният Божидар демонстрира фитнес форма, като е качил съпругата си „на конче“.

По отношение на визията, Краев заложил на небрежен стил, облечен изцяло в бяло. Бруклин обаче заложи на максималното въздействие с ултра къса кафява пола и впито потниче с сериозно деколте. Двойката не пропусна и задължителните аксесоари за парка – Божидар е с ушички на Мики Маус, а Бруклин е сложила панделката на Мини Маус.