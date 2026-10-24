Нови лица в „Ергенът“, които всъщност не са толкова нови

Развлечения

В имението на „Ергенът: любов в рая“ влизат трима ергени – нови за втория сезон, но познати с предишните си участия. Валентин Петров влиза в играта като емодел, барман и наргилист, а в багажа си носи и титлата „Мистър Варна“. Вальо се определя като флиртаджия, който се влюбва лесно, но има проблем с изграждането на дълбоки и дълготрайни връзки. За него любовта е като екстремен спорт – без риск няма удоволствие. Бургаският му диалект е неразделна част от чара му, а самочувствието му трудно остава незабелязано.

Красимир Томов се определя като силен и дисциплиниран мъж. Той има икономическо образование и управлява собствен бизнес, като се описва като мъж с високо самочувствие.

Третият нов играч е Пенко Обретенов, който е лекар и истински романтик. Пенко е идеалист, който търси красива, умна и вярна жена. След поредица от неуспешни връзки е станал по-предпазлив и критичен, но, той все още вярва в истинската любов. Зад твърдата му фасада се крие чувствителен човек, който копнее за близост и пълно доверие.